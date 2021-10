Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Polizei Meppen klärt Serien von Diebstählen und Einbrüchen auf

Meppen (ots)

In den vergangenen Wochen ist es der Polizei Meppen gelungen, zwei Serien von Diebstählen und Einbrüchen, die überwiegend im Stadtgebiet und den umliegenden Ortsteilen begangen wurden, aufzuklären. In einem Fall richteten sich die Ermittlungen gegen einen jungen Erwachsenen, der sich ohne festen Wohnsitz vermutlich seit Juli 2021 in Meppen aufhielt. Dem 18-Jährigen konnten diverse Ladendiebstähle sowie ein räuberischer Diebstahl nachgewiesen werden. Etliche Einbrüche gehen zudem auf sein Konto. Betroffen waren vor allem Kioske, Imbisswagen, Geschäftsräume, Leergutkäfige und Vereinsheime. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Täter beim Amtsgericht Meppen vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch an. Zwischen Juli und September 2021 trieb eine vermutlich dreiköpfige Personengruppe, bestehend aus Jugendlichen und Heranwachsenden, in gleicher Form ihr Unwesen. Auch hier konnte eine Serie von Einbrüchen aufgedeckt werden. Betroffen waren hier in erster Linie Schulen, Baucontainer, ein Supermarkt und das Kreisgebäude in der Ordeniederung. Ein Teil des Diebesgutes wurde sichergestellt. Unter anderem entsorgten die drei Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren dieses in einem Gewässer im Bereich Orde. Bei dessen Bergung wurden die Ermittler von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Meppen unterstützt. Zudem wurde bei der Durchsuchung bei einem der mutmaßlichen Täter eine nicht geringe Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Die Personengruppe wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Auch hier dauern die Ermittlungen an.

