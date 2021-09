Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Unfallflüchtiger gesucht

Freren (ots)

Am Mittwochmorgen zwischen 10 und 12 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Freren zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter, vermutlich in einem LKW unterwegs, beschädigte beim Abkommen von der Fahrbahn ein Straßenschild und eine Dachrinne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

