POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Vorfahrt missachtet - ein leicht Verletzter

Mit seinem Mercedes befuhr am Montag, 06.09.2021 gegen 15.50 Uhr ein 44 Jahre alter Mann den Gemeindeverbindungsweg von Riedern am Wald kommend in Richtung Krenkingen. An der Gabelung in Richtung Riedersteg beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Renault Twingo. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 36-jährige Twingo-Fahrer leicht verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht. Der 44-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Twingo 2000 Euro.

