BPOL-KL: Notbremsung verhindert Schlimmeres

Am 17. August 2022 um 20:10 Uhr wurde die Bundespolizei in Mainz über eine Notbremsung auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Mainz Mombach und Bahnhof Budenheim informiert. Vor Ort stellte sich folgender Sachverhalt dar. Die Triebfahrzeugführerin erkannte frühzeitig eine Person, die in den Gleisen lief und leitete umgehend die Notbremsung ein, welche die Kollision mit der Person verhinderte. Andernfalls wäre der 43-jährige Mann durch den Zug überrollt worden. Es handelte sich bei dem Mann um einen polnischen Staatsangehörigen, der zum Zwecke der Belehrung und aufgrund der bestehenden Sprachbarriere mit zur Dienststelle verbracht wurde. Dort wurde außerdem ein Atemalkoholwert von 2,46 Promille festgestellt. Insgesamt verursachte der Vorfall eine Streckensperrung von 28 Minuten, hiervon waren sechs Züge betroffen und es entstanden 135 Minuten Verspätung. Der Mann konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle verlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

