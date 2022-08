Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Dreister Ladendieb in Mainz gefasst

Mainz (ots)

Am 14. August 2022 fiel ein 23-Jähriger erstmals um ca. 15:00 Uhr bei einem Ladendiebstahl in der Rossmann Filiale im Hauptbahnhof Mainz auf. Der Ladendetektiv verfolgte diesen, verlor die Spur aber in Richtung Stadtgebiet. Nur etwa 20 Minuten später tauchte der dreiste Dieb erneut in dem vorbenannten Geschäft auf und beging dort erneut eine Diebstahlshandlung. Diesmal reagierte der Detektiv schnell, informierte die Bundespolizei und eine Streife nahm den jungen Mann zur Identitätsfeststellung mit in das Revier am Hauptbahnhof in Mainz. Dort wurde festgestellt, dass es sich um einen Tunesier handelte, der sich unerlaubt in Deutschland aufhält und zudem gleich fünfmal durch verschiedene Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung aufgrund diverser Delikte, überwiegend Diebstahl, ausgeschrieben war. Das Verhalten des Mannes gegenüber den Polizisten war zudem aggressiv und unkooperativ. Den Mann erwarteten nun erneute Strafanzeigen wegen Diebstahls und unerlaubten Aufenthaltes. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige mit einer Anlaufbescheinigung zum Ausländeramt entlassen.

