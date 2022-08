Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Schlägerei am Bahnhof Landstuhl

Landstuhl (ots)

Am 9. August 2022 gegen 19:30 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern seitens der Notfallleitstelle Karlsruhe darüber informiert, dass es zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen am Bahnhof Landstuhl kam. Der Geschädigte, ein 48- jähriger Mann, wurde dabei schwer verletzt. Streifen der Bundes- sowie Landespolizei verlegten unverzüglich zum Tatort. Außerdem wurde ein Rettungswagen verständigt, der das Opfer in das Nardini Klinikum Landstuhl zur medizinischen Versorgung brachte. Vor Ort wurden die Zeugen durch die Bundespolizei befragt, diese gaben an, dass der flüchtige Täter den Geschädigten beim Versuch den Zug zu betreten aus dem Zug gestoßen und im Anschluss mehrfach auf diesen eingeschlagen hatte. Diese Angaben bestätigte der Verletzte bei der anschließenden Befragung im Krankenhaus. Nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt erlitt das Opfer durch den Angriff eine Fraktur der Augenhöhle sowie des Nasenbeins. Die umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief zunächst erfolglos. Jedoch identifizierten Zeugen des Vorfalls nur drei Stunden später den Tatverdächtigen am Bahnhof Landstuhl und informierten die Bundespolizei. So konnten die Personalien des mutmaßlichen Täters festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort, wurde dem 29-Jährigen ein Platzverweis erteilt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

