Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zwei Haftbefehle vollstreckt!!!

Kaiserslautern (ots)

Am 2. August 2022 gegen 4:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern auf dem Rastplatz Reisberg (A6) im Rahmen einer grenzpolizeilichen Kontrolle einen Reisebus, der sich auf dem Weg von Paris nach Frankfurt am Main befand. Hierbei wurde ein 23-jähriger Tunesier festgestellt, der zunächst behauptete seine Ausweisdokumente verloren zu haben und bezüglich seiner Personalien mündliche Angaben machte. Zur Überprüfung der Richtigkeit seiner Angaben wurde der Mann zur nächstgelegenen Polizeidienststelle, PI Landstuhl, verbracht. Hier wurde durch eine FAST-ID Überprüfung (Abnahme von Fingerabdrücken) festgestellt, dass er falsche Personalien angegeben hatte und zur Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Nötigung, besonders schwerem Fall des Diebstahls, Diebstahl und Erschleichen von Leistungen sowie zur Festnahme zwecks Ausweisung/Abschiebung ausgeschrieben war. Weiterhin konnte aufgeklärt werden, dass der junge Mann erstmals im Jahr 2015 in die Bundesrepublik Deutschland einreiste und bereits im Jahr 2018 eine Ausweisungsverfügung erlassen wurde. Letztendlich wurde er im Mai 2019 abgeschoben und mit einer 5-jährigen Wiedereinreisesperre belegt. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der 23-Jährige in der Vergangenheit wegen diverser Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie diverser Gewaltdelikte in Erscheinung getreten war. Der junge Mann wurde zur Ableistung seiner Restfreiheitsstrafe von 255 Tagen aus ursprünglich zwei Jahren und fünf Monaten in die Justizvollzugsanstalt Wittlich verbracht.

Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen der unerlaubten Einreise in die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet sowie die Ausländerbehörde über den Sachverhalt informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell