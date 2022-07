Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zahlreiche Verspätungen aufgrund eines Ballons

Mainz (ots)

Am 28. Juli 2022 wurde das Bundespolizeirevier Mainz gegen 12:30 Uhr darüber informiert, dass ein Heliumballon in die Oberleitungen des Bahnhofes Römisches Theater geraten war. Vor Ort wurde durch die Streife ein zerfetzter, silberfarbener Folienballon festgestellt, der in den Oberleitungen hing. Nach der Befragung eines Zeugen, konnte aufgeklärt werden, dass der Ballon aus dem Stadtgebiet kam und das es nach dem Kontakt des Ballons mit den Oberleitungen zu einem lauten Knall und einem Feuerball, in Folge der Verpuffung, kam. Reisende wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, jedoch mussten aufgrund der entstandenen Schäden und den anstehenden Reparaturarbeiten sowie der Erdung der Oberleitung vier Gleise komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Zugausfällen führte. Insgesamt hatten 44 Züge 735 Minuten Verspätung, 17 Züge mussten umgeleitet werden und ein Zug fiel komplett aus. Weiterhin kam es zu neun Teilausfällen.

Aufgrund des Vorfalles laufen aktuell die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt. Zeugen des Vorfalles oder Personen die potentiell Hinweise zum Tathergang geben können, melden sich bitte bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell