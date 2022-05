Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: E-Scooter entwendet

St. Wendel (ots)

Am Abend des 22.05.22 wurde im Mühlwiesgäßchen in St. Wendel gegen 20.30 Uhr ein E-Scooter entwendet. Durch Zeugen wurden vier männliche junge Männer mit dem Diebesgut gesehen. Die jungen Männer (ca. 16-18 Jahre) hätten südländisch ausgesehen und Rucksäcke mitgeführt. Einer habe ein blau-weißes T-Shirt getragen. Der E-Scooter konnte später festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde er von einer männlichen und einer weiblichen Person auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum in der Tholeyer Straße geführt. Beide Personen kommen als Tatverdächtige nicht in Betracht. Den Roller hätten sie in der Nähe einer angrenzenden Diskothek gefunden. Auffällig am E-Scooter war zum Tatzeitpunkt das fehlende Versicherungskennzeichen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen die Angaben zum Vorfall oder den Tatverdächtigen machen können. Hinweis bitte an 06851/8980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell