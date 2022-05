Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von Baustellenbeschilderung

66649 Oberthal (ots)

Am vergangenen Samstagabend, gegen 20:45Uhr, wurde durch einen Anwohner der Osenbachstraße, in Oberthal, eine Gruppe von sechs bis sieben Jugendlichen gemeldet, welche mit einer Musik-Box und offensichtlich entwendeter Baustellenbeschilderung durch die Straßen liefen. Die Gruppe sei aus Richtung Sportplatz in Richtung Bliestalhalle unterwegs gewesen und hätte zumindest ein Baustellenschild, eine Warnbarke sowie ein Leitpfosten mit sich geführt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

