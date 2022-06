Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Randalierer beleidigt Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

Nachdem es am 31.05.2022 gegen 3 Uhr in der Nacht zu Streitigkeiten in einer Bar in der Saarlandstraße gekommen war und ein Beteiligter dem Hausverbot des Wirtes nicht kommen wollte, sollte dieser aufgrund seines alkoholisierten Zustandes und seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Hierüber war der 40-Jährige derart erzürnt, dass er die Polizeibeamten vor Ort mehrfach beleidigte. Ihm wurde eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen. Gegen die Polizeibeamten erstattete der 40-Jährige im Nachgang Strafanzeige wegen Körperverletzung.

