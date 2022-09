Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Küchenbrand Am Sonntag, 11. September 2022, gegen 7.45 Uhr wurde ein Brand in einer Dachgeschosswohnung im Birkenweg gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Topf auf dem Herd in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Löningen gelöscht werden. Die Küchenzeile wurde vollständig zerstört und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Cloppenburg - ...

