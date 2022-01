Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl auf der Baustelle

Nörvenich (ots)

Unbekannte machten auf einer Baustelle in Nörvenich schwere Beute.

In der Zeit von Mittwoch, 26.01.2022, 16:10 Uhr, bis Donnerstag, 27.01.2022, 07:30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einer Grube an einer Baustelle in der Straße "Rote Erde" zwei Werkzeugmaschinen. Eine dieser Maschinen hat, nach Angaben eines Verantwortlichen, ein Gewicht von etwa 600kg. Aufgrund der Schwere der Arbeitsgeräte ist davon auszugehen, dass die Geräte mittels eines Krans oder Baggers aus der Grube gehoben wurden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell