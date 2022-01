Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kiosk

Vettweiß (ots)

Unbekannte erbeuteten Zigaretten bei einem Einbruch in einen Kiosk in Vettweiß.

Bisher Unbekannte hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:45 Uhr die Eingangstür eines Geschäftes in Vettweiß am Marktplatz auf und stahlen Zigaretten. Zeugen, die durch die ausgelöste Alarmanlage aufgeschreckt wurden, konnten zwei Personen in Richtung Schützenstraße weglaufen sehen.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

- beide männlich - dunkel gekleidet - junge Stimme - einer der Täter trug einen Sack über der Schulter

Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell