Polizei Düren

POL-DN: Den halben Hausstand entwendet

Düren (ots)

Am helllichten Tag drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Bonner Platz ein und entwendeten neben zwei Fernsehgeräten auch noch ein Bett. Der Abtransport dürfte nicht unbemerkt geblieben sein.

Die achtstündige Abwesenheit der Eigentümerin nutzten am Donnerstagvormittag derzeit unbekannte Täter und drangen in eine Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses am Bonner Platz ein. Durch Aufhebeln der Wohnungstür gelangten sie in das Innere. Wie bisher bekannt ist, wurden zwei Fernseher, eine Spielekonsole, eine Kommode und ein 140 cm breites Bett inklusive Matratze entwendet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell