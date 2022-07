POL-PDWIL: Diebstahl einer Baggerschaufel

Gerolstein (ots) - Zu zwei Körperverletzungsdelikten kam es im Zusammenhang mit der Kirmes in Gerolstein am ersten Veranstaltungstag. Am 30.07.2022 gegen 17:30 Uhr kam es anlässlich der Gerolsteiner Kirmes auf dem dortigen Kirmes-Platz an der Kyll zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Ein 13-jähriger Jugendlicher aus dem Bereich der VG Gerolstein geriet mit einem bisher unbekannten ...

mehr