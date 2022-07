Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfall mit Quad; Fahrer zwischenzeitlich verstorben

Eschwege (ots)

Am 09.07.22, um 13:10 Uhr, befuhr ein 74-Jähriger aus Herleshausen mit einem Quad die L 3247 von Frauenborn in Richtung Herleshausen. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet er plötzlich mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Beim Gegensteuern kam der 74-Jährige mit dem Quad ins Schleudern, wodurch das Fahrzeug in der Folge umkippte und sich überschlug. Der Fahrer erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen, er trug während der Fahrt keinen Helm. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 74-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Göttingen geflogen, wo er am gestrigen Sonntag verstarb. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell