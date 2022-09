Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Exhibitionistische Handlungen

Am Sonntag, 11. September 2022, gegen 13.30 Uhr kam es in der Osnabrücker Straße zu einer Exhibitionistische Handlung durch einen unbekannten Täter. Zwei Jugendliche saßen zu diesem Zeitpunkt auf einer Bank auf Höhe des dortigen Friedhofs, als sie einen jungen Mann in einem nahegelegenen Gebüsch sitzen sahen. Dieser war ab der Hüfte abwärts entkleidet und nahm exhibitionistische Handlungen an sich vor. Wenig später, zwischen 15.00 Uhr und 15.45 Uhr, kam es in Hörsten zu einem ähnlichen Sachverhalt. Eine Jugendliche war mit einem Fahrrad unterwegs, als die in einem kleinen Waldstück einen vollständig entkleideten Mann entdeckte, welcher exhibitionistische Handlungen an sich vornahm und dabei augenscheinlich eine mutmaßlich Jugendliche auf einer Bank beobachtete. Als zwei weitere noch unbekannte Zeugen auf die Situation zukamen, halfen sie der Jugendlichen, den Mann aufzufordern zu verschwinden.

Nach bisherigen Erkenntnissen liegt hierbei ein Tatzusammenhang vor. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 20 Jahre alt, trug eine Brille mit dunklem Rahmen, ein dunkles Oberteil mit großen hellen Mustern, eine beige Hose und helle Schuhe. Er hatte dunkle kurze Haare.

Die Polizei sucht insbesondere die beiden Männer, die der Jugendlichen geholfen haben sowie die mutmaßlich Jugendliche, die zu diesem Zeitpunkt auf der Parkbank in Hörsten saß. Auch weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 zu melden.

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 12. September 2022, 18.00 Uhr und Dienstag, 13. September 2022, 5.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ca. 390 Liter Diesel aus einem unverschlossenen Tank einer Sattelzugmaschine, welche auf einem Parkplatz eines Autohofs in der Hörster Heide stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl

Am Freitag, 9. September 2022, zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Transporter, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Im Krimpel stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines GPS-Trackers

Im Zeitraum von Dienstag, 6. September 2022 bis Montag, 12. September 2022, 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen einen GPS-Tracker von einem Traktor. Dieser stand während des Tatzeitraumes in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens an der Osnabrücker Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelecs

In der Zeit zwischen Freitag, 2. September 2022, 20.45 Uhr, und Samstag, 3. September 2022, 1.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein verschlossen abgestelltes E-Bike der Marke Gazelle Ultimate in schwarz, welches in der Straße Kappel stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelecs

In der Zeit zwischen Montag, 5. September 2022, 00.00 Uhr und Dienstag, 6. September 2022, 6.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein verschlossen abgestelltes Herren-E-Bike der Marke KTM, welches in einer Garage im Eichendorffweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Einbruch

In der Zeit zwischen Montag, 12. September 2022, 16.00 Uhr, und Dienstag, 13. September 2022, 6.15 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf das Grundstück einer Schule im Philosophenweg, die sich im Rohbau befindet. Sie verschafften sich Zugang zum Objekt und entwendeten Kupferrohre. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Landwirtschaftliche Maschinen gestohlen

In einem Zeitraum von Donnerstag, 25. August 2022, und Dienstag, 13. September 2022, 7.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen vier landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen von einem Grundstück eines Landhandels in der Klemens-Hoping-Straße. Dabei handelte es sich um eine Kurzscheibenegge, einen Forstmulcher, ein Frontgewicht für den Forstmulcher sowie eine Kehrmaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Grundschule

Unbekannte Personen besprühten in der Zeit zwischen Freitag, 9. September 2022, 16.00 Uhr und Montag, 12. September 2022, 7.00 Uhr, auf dem Gelände der Grundschule im Grünen Weg eine Garagenwand, ein Hinweisschild, eine Rutsche, sowie Pflastersteine des Basketballplatzes mit roter Farbe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 13. September 2022, um 12.10 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer auf der Vechtaer Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch gegen die Halterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sie im Verdacht steht, die Fahrt zugelassen zu haben. Um 16.00 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Autofahrer auf der Münsterstraße, obwohl ihm das Führen verboten worden war. Am Abend, um 21.00 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Grünendeich auf dem Falkenweg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Allen drei Autofahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen sie entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Unnötiger Lärm

Am Montag, 12. September 2022, um 19.38 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Pirolstraße. Dort trat er mehrmalig das Gaspedal durch, um mit seiner Abgasanlage unnötigen Lärm zu verursachen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell