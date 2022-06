Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Mal hat´s gekracht - eine Frau verletzt

Katzweiler (ots)

Gleich zwei Unfälle hat die Polizei am Montag in Katzweiler aufgenommen.

Kurz vor 12 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem Renault auf der Mühlecker Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach rechts ab. Dabei übersah er eine 66 Jahre alte Frau, die mit ihrem Motorrad auf der Hauptstraße in Richtung Hirschhorn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und verletzte sich am Knie. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Auch der Pkw wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 2.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich um 14.45 in der Eisenbahnstraße. Ein 52-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Dacia von der Hauptstraße kommend auf der Straße "Alte Brücke" in Richtung Eisenbahnstraße. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 58-Jährigen. Die Frau war mit ihrem Audi in Richtung Ziegelhütterstraße unterwegs. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Die Polizei ermittelt, ob die Frau möglichweise zu schnell unterwegs war. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell