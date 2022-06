Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: Bewohner schliefen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Während die Bewohner schliefen, versuchten Einbrecher in ihr Haus einzudringen. Die Diebe kamen in der Nacht zum Dienstag. Weil der Aufbruch einer Terrassentür des Anwesens scheiterte, versuchten sie es an der Haustür. Mit Gewalt machten sich die Täter an der Tür zu schaffen. Dabei lösten sie Alarm aus. Die Hausbewohner wurden wach, während die Diebe die Flucht ergriffen. Polizeistreifen fahndeten erfolglos nach den Unbekannten. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Dienstag Personen oder Fahrzeuge in Alsenborn aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

