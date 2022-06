Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradunfall auf der B270

Kreis Kaiserslautern (ots)

Auf der B270 in Höhe Walzweiher ist am Dienstagmorgen eine Motorradfahrerin gestürzt. Die 48-Jährige war von Pirmasens nach Kaiserslautern unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Krad verlor und stürzte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Motorrad steht noch nicht fest. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Kaiserslautern vollgesperrt. |elz

