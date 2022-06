Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht in Weilerbach

Kreis Kaiserslautern (ots)

Eine 69-jährige Frau stellte am Freitagmorgen gegen 7:50 Uhr ihren Wagen in Weilerbach in der Isigny-Allee auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ab. Als sie zurückkam, stellte sie einen Schaden an der rechten vorderen Seite fest. Vermutlich entstand der streifschaden beim Ausparken eines weiteren Pkws. Nach Sichtung von Videoaufzeichnungen handelt es sich bei dem Verursacher vermutlich um einen Toyota RA 4 mit einer auffälligen Lufthutze auf der Kühlerhaube und einem Reserverad an der Hecktür. Die Polizei bitte um Hinweise zu dem Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |elz

