Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Kreis Kaiserslautern (ots)

Reichlich Alkohol hatte ein Fahrer eines Opel Corsa "intus", den die Polizei in der Nacht zu Montag kontrollierte. Der 28-Jährige sollte gegen Mitternacht in Otterberg, an einer Kontrollstelle in der Hauptstraße heraus gewunken und kontrolliert werden. Den Anhalteposten der Polizei ignorierte der Fahrer und fuhr weiter. Die Beamten folgten ihm und hielten ihn an. Von dem Fahrer ging Alkoholgeruch aus. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigt 1,61 Promille an. Er musste zwecks Blutabnahme mit auf die Dienststelle kommen. Sie soll Aufschluss über den Alkoholkonsum des Mannes geben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. |elz

