POL-PDNR: Wissen - Führen eines Fahrzeugs unter Betäubungsmitteleinwirkung

Bad Hönningen (ots) - Am Montagmorgen entwendete ein 60-jähriger Mann aus Bad Hönningen Tabakware in einem Supermarkt in Bad Hönningen. Die Polizeiinspektion in Linz hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

