Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle

Linz am Rhein (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden führte die Polizeiinspektion in Linz mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Koblenz gezielte Kontrollen in der Straße In der Au in Linz durch. Nach Auskunft der Anlieger wird diese Strecke als Ausweichstrecke zur B 42 genutzt, auf der zur Zeit Straßenbauarbeiten stattfinden. Insgesamt wurden mehrere Verkehrsteilnehmer sanktioniert, da sie gegen die Gurtanlegepflicht und gegen das Verbot der Handynutzung verstoßen hatten. Zwei Personen wurden angetroffen, die zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Die Polizei wird auch weiterhin in diesem Bereich Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell