Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Hauswand beschädigt

Kasbach-Ohlenberg (ots)

In der Nacht zum Montag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in nicht unerheblichem Maße die Hauswand eines Fachwerkhauses im Hödenbuschweg in Kasbach. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrer von der Unfallstelle. Bei der Tatortaufnahme fand die Polizei Glassplitter einer Scheibe, so dass davon ausgegangen werden kann, dass diese beim Anstoß zerborsten ist. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell