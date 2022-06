Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Baumarkt vereitelt

Kaiserslautern (ots)

Die Alarmanlage eines Baumarkts in der Hohenecker Straße hat in der Nacht zum Dienstag Einbrecher in die Flucht geschlagen. Kurz nach 3 Uhr ging der Alarm an. Diebe hatten sich auf dem Gelände des Baumarkts zu schaffen gemacht. Ihr Einbruchversuch misslang. Die Täter flüchteten. Jetzt ermittelt die Polizei und hat Spuren gesichert. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

