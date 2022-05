Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Motorradfahrer schwer verletzt

Aurich - Auto überschlug sich

Norden - Unfallflucht

Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Aurich - Stromkasten beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Großheide ist am Sonntag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer auf dem Bentswaller Weg und wollte nach links auf die Westerender Straße einzubiegen. Hierbei übersah er offenbar einen von links kommenden 41-jährigen Motorradfahrer aus Großheide und stieß mit ihm zusammen. Der 41-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Auto überschlug sich

Ein Autofahrer ist am Sonntag in Aurich-Wallinghausen von der Fahrbahn abgekommen. Auf der Wallinghausener Straße fuhr gegen 16.30 Uhr ein 41-jähriger Auricher mit einem VW in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und durchbrach die Hecke eines Grundstücks. Der Pkw überschlug sich. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Norden - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße in Norden kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Vor einer Drogerie touchierte zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen blauen Opel Mokka. Der Opel wurde an der vorderen rechten Fahrzeugfront beschädigt. Ohne eine Regulierung des Schadens, der im vierstelligen Euro-Bereich liegt, flüchtete der Verursacher. Möglicherweise fuhr er ein helles/silbernes Fahrzeug, das zuvor links neben dem Opel geparkt war. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Eine Unfallflucht ereignete sich am Freitagabend in Aurich. Auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarkts an der Esenser Straße wurde zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr ein grauer VW Golf vorne rechts beschädigt. Der unbekannte Verursacher fuhr davon, ohne sich um eine Regulierung zu kümmern. Vermutlich fuhr er ein rotes Fahrzeug. Die Polizei Aurich bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Stromkasten beschädigt

Im Rüskenpad in Aurich kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen stieß zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 8.15 Uhr, ein Autofahrer gegen einen Stromkasten am Straßenrand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei Aurich nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell