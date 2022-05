Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 15.05.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesens - Betrunkener Autofahrer verursacht einen Verkehrsunfall

In Wiesens kam es am Samstagabend, 22:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Langfeldweg. Der 41jährige Fahrer eines Opel Combo kommt mit seinem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen dortigen Holzmast. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,92 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Darüber hinaus ergeben die Ermittlungen, dass der Mann keinen Führerschein hatte und der Opel nicht versichert und zugelassen war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Am Samstag gegen 12 Uhr kam es in der Ekeler Gaste in Norden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Während die 47 Jahre alte Norderin mit ihrem Fahrrad am Pkw vorbeifahren wollte, öffnete die 25-jährige Fahrzeugführerin, ebenfalls aus Norden stammend, die Fahrertür ihres Pkw. Die Radfahrerin konnte einen Zusammenstoß mit der Fahrzeugtür nicht mehr verhindern und stürzte. Sie wurde schwer verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Auffahrunfall zwischen drei Pkw

In Marienhafe kam es auf der B72 im Kreuzungsbereich (Höhe einer dortigen Tankstelle) am Samstagnachmittag, um 14:50 Uhr, zu einem Auffahrunfall zwischen drei beteiligten Pkw. Ein 44-jähriger Mann aus Norden fuhr mit seinem Pkw auf den vor ihm verkehrsbedingt warten Pkw, besetzt mit einer 61-jährigen Frau aus Wiesmoor, auf. Sie wurde durch den Aufprall auf den Pkw vor ihr aufgeschoben, in dem sich ein 29 Jahre alter Mann aus Osteel befand. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Vorfahrt missachtet

Samstagabend gegen 19 Uhr kam es in der Richthofenstraße auf Norderney zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Eine 45-jährigen Radfahrerin aus Herzogenrath befuhr mit ihrem Fahrrad die Richthofenstraße. Im Kreuzungsbereich Lüttje Leegde übersah sie eine 48 Jahre alte Frau aus Kaarst mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin verletzte sich dadurch leicht.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund/Burhafe - Handfeste Auseinandersetzung mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstagabend kam es in der Upsteder Straße zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 28-jährigen Wittmunder und einem 55-jährigen Mann. Im Verlaufe der Streitigkeiten kam es zu einem Schlagabtausch wodurch sich beide Personen leicht verletzten. Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Tödlicher Motorradunfall, Zeugen gesucht

In Wittmund kam es am Samstag, 14.05.2022, um 16:40 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall eines Motorradfahrers auf der Webershausener Straße. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhren 3 Motorradfahrer die Webershausener Straße in Richtung Wittmund. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 24jährige Mann aus Ihlow mit seinem Motorrad in Höhe des dortigen Fliegerhorstes von der Fahrbahn ab und verunfallte. Durch den Unfall wurde der Mann tödlich verletzt. Der Bereich der Unfallstelle wurde voll gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen Besonderheiten aufgefallen sind, sich unter Telefon 04941 606215 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Dunum - PKW überschlägt sich, Fahrzeugführerin leicht verletzt

Am Samstagmorgen kam auf der Blomberger Straße in Dunum eine 26-jährige aus Blomberg, mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete im Anschluss in einer angrenzenden Hecke. Durch den Unfall wurde zudem ein Stromverteilerkasten beschädigt. Die 26-jährige Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallermittlungen dauern an.

Reepsholt/Abickhafe - Kradfahrer in Reepsholt tödlich verunglückt

Am Samstagnachmittag kam es auf der Frieslandstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 24-jährigen PKW-Fahrer aus Schortens und einem 68-jährigen Kradfahrer aus Wilhelmshaven. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 24-jährige die Kontrolle über seinen PKW, kam in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Kradfahrer. Der Kradfahrer wurde tödlich verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter 04462-9110 zu melden.

