Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken gefahren

Am Mittwoch hat die Polizei in der Auricher Innenstadt einen betrunkenen Autofahrer angehalten. Der 53-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Lambertistraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem war der Pkw, mit dem der Mann fuhr, nicht versichert. Der 53-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten. Am Abend stoppten die Beamten in Aurich außerdem einen betrunkenen Radfahrer. Der 28-Jährige fuhr mit dem Rad auf dem Ostfrieslandwanderweg. Er hatte einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Norden - Radfahrer verletzt

In der Dammstraße in Norden kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 72 Jahre alte Dacia-Fahrerin fuhr von einem Parkplatz auf die Fahrbahn und übersah dabei offenbar einen von rechts kommenden 48-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 48-Jährige von seinem Fahrrad stürzte. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Norden - Mofafahrerin verletzt

Eine Mofafahrerin ist am Dienstagmorgen in Norden bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 17-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr auf dem Westlinteler Weg und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine entgegenkommende Mercedes-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 17-Jährige stürzte mit ihrem Mofa und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

