Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Bronze-Figur gestohlen

Celle (ots)

Unbekannte Täter entwendeten aus einem Garten in der Straße "Im Brockhold" in Altenhagen eine wertvolle Statue aus Bronze. Bei der Figur handelt es sich um eine 80-100 cm hohe, ca. 50 kg schwere Tänzerin in einem enganliegenden Kleid. Es entstand Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Der Tatzeitraum beläuft sich auf Montagmorgen bis Dienstagnachmittag. Hinweise zur Aufklärung der Tat und zum Verbleib der Statue nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell