Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 14. September 2022, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person den Lack eines Caddys sowie eines Mercedes. Beide Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz in der Osterstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Mittwoch, 14. September 2022, musste die Polizei zwischen 17.50 Uhr und 20:00 Uhr im Stadtparkt, im Mehrgenerationenpark sowie im Herzog-Erich-Weg Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz feststellen. Hierbei wurden Ermittlungsverfahren gegen einen 16-jährigen und drei 17-jährige Jugendliche eingeleitet. In allen Fällen wurde mutmaßliches Cannabis beschlagnahmt.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am 14. September 2022, um 11.40 Uhr, fuhr eine 82-jährige Autofahrerin aus Wallenhorst auf der Böseler Straße hinter einer 29-jährigen Autofahrerin aus Garrel. Als die Garrelerin abbremste, um nach links in die Straße Zum Fange abzubiegen, fuhr die 82-jährige Frau auf die Garrelerin auf. Beide Autofahrerinnen wurden nach bisherigen Erkenntnissen hierbei leicht verletzt.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 14. September 2022, um 14.55 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Bösel auf der Bahnhofstraße in Richtung Vrees. Im Kreuzungsbereich mit der Lastruper Straße/Werlter Straße/Vreeser Straße wollte die Autofahrerin in die bevorrechtigte Lastruper Straße in Richtung Vrees überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einer 27-jähriger Autofahrerin aus Lindern, die die Lastruper Straße in Richtung Werlte befuhr. Die 27-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am Mittwoch, 14. September 2022, um 16.05 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Lüscher Straße in Richtung Essen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Autofahrer sowie sein 16-jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Schneiderkurg - Geschwindigkeitsmessungen

Am Montag, 12. September 2022, zwischen 12.10 Uhr und 13.45 Uhr, führte die Polizei in der Hansestraße Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei mussten die Polizeibeamten 11 Verstöße feststellen. Darunter war ein Verkehrsteilnehmer mit 90km/h bei erlaubten 50km/h unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell