POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Bakum - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5319966)

Am Montag, 12. September 2022, zwischen 8.55 Uhr und 9.00 Uhr, fuhren ein 21-jähriger Sattelschlepper-Fahrer mit Auflieger und eine bislang unbekannte Person mit einem Auto in dieser Reihenfolge auf der Vechtaer Straße in Richtung Vechta. In Höhe einer Rechtskurve überholte der Autofahrer den Sattelschlepper trotz Gegenverkehr. Nur durch starkes Abbremsen des 21-jährigen Mannes kam es nicht zum Frontalzusammenstoß. Beim Wiedereinscheren touchierte die Person mit dem Auto den LKW, welcher hierdurch beschädigt wurde. Bei dem verursachenden Pkw handelte es sich um einen silbernen Honda Civic. Das Fahrzeug dürfte einen Schaden im Heckbereich der Beifahrerseite aufweisen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

