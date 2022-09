Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl

Am Mittwoch, 14. September 2022, gegen 00.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein 20m langes Stromkabel von einem Grundstück in der Kreymborgstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 14. September 2022, zwischen 7.45 Uhr und 15.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossenes Fahrrad der Marke Pegasus Piazza, welches links neben dem Haupteingang einer Hauptschule in der Schützenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 9. September 2022, 13.00 Uhr und Dienstag, 13. September 2022, 15.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen drei Fensterscheiben einer Grundschule in der Schulstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Brand einer Parkbank

Am Donnerstag, 15. September 2022, um 2.12 Uhr wurde eine brennende Parkbank in der Landwehrstraße gemeldet. Durch vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer wurde der Brand entdeckt. Diese hielten an und sahen zwei mutmaßliche Jugendliche von der brennenden Parkbank in den Stadtpark rennen. Eine der Personen trug einen weißen Kapuzen-Pullover. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 14. September 2022, zwischen 6.00 Uhr und 7.45 Uhr, randalierte ein 39-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz auf einem Tankstellengelände in der Falkenrotter Straße. Dabei warf er Mülltonnen um, schrie laut und belästigte Passanten. Im rückwärtigen Bereich drückte er eine Schranke derart hoch, dass diese beschädigt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 14. September 2022, um 15.10 Uhr fuhr ein 18-jähriger Kleinkraftfahrer aus Steinfeld auf der Langweger Straße, obwohl er nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 14. September 2022, 17.05 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Meyerhofstraße. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann alkoholisiert sein könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von 2, 52 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. September 2022, um 6.25 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer auf der Vördener Straße in Richtung Vörden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Plastikstuhl, welcher von einem unbekannten Fahrzeug heruntergefallen war. An dem Fahrzeug des 37-jährigen Mannes entstand dadurch Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 14. September 2022, um 7.00 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Damme auf der L851 in Richtung Steinfeld. Hier wollte sie nach links auf einen Parkplatz eines Geländes in der Großen Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 16-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher den linksseitigen Geh- und Radweg auf der L851 befuhr. Der Pedelecfahrer stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 13. September 2022, um 15.45 Uhr, fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der Küstermeyerstraße in Richtung Bahnhofsstraße und wollte auf diese aufbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 24-jährigen Pedelec-Fahrer aus Essen aus der Innenstadt kommend in Richtung Dinklager Straße. Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 14. September 2022, um 12.50 Uhr, fuhr eine 32-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta auf dem Radweg des Kuhmarktes und überquerte bei Rot die Bremer Straße in Richtung Ravensberger Straße. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Vechta wollte von der Bremer Straße in Richtung Ravensberger Straße fahren und fuhr hierfür bei Grün in die Kreuzung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, welche dadurch leicht verletzt wurde.

