Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand - Polizei sucht Zeugen (19.05.2022)

Engen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Auto auf der Straße "Sonnenbuck" in Brand geraten. Gegen Mitternacht stellte ein Anwohner einen BMW fest, der im vorderen Bereich brannte. Das Feuer breitete sich bereits auf den Motorraum aus, konnte jedoch durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf den Fahrgastraum übergriff. An dem BMW entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die um Mitternacht Verdächtiges im Bereich der Straße "Sonnenbuck" wahrgenommen haben, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

