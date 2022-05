Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Eine leicht verletzte Person und Blechschaden bei Unfall auf der Georg-Fischer-Straße (19.05.2022)

Singen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagmittag auf der Georg-Fischer-Straße passiert ist. Ein 29-jähriger Renault-Fahrer bog von der Byk-Gulden-Straße nach links auf die Georg-Fischer-Straße ab. Dabei stieß der Renault mit einem von links auf der Georg-Fischer-Straße kommenden bevorrechtigten Skoda einer 40 Jahre alten Frau zusammen. Der 29-Jährige verletzte sich durch den Aufprall und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Skoda blieb unverletzt. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.

