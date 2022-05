Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte entfernen Gullideckel - Polizei sucht Zeugen (20.05.2022)

Singen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 1.40 Uhr, im Bereich der Fittingstraße und der Güterstraße ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten entfernten mehrere Kanaldeckel und legten diese auf die Straße und in angrenzendes Gebüsch. Zudem warfen die Unbekannten diverse Beschilderungen einer Baustelle herum. Das Polizeirevier Singen hat entsprechende Ermittlungen wegen des "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" aufgenommen und bittet Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Fitting- und Güterstraße festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

