Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Streit Geld geraubt

Radevormwald (ots)

Am Donnerstagabend (28. April) sind zwei bislang unbekannte Personen mit einem 51-jährigen Radevormwalder in Streit geraten. Der 51-Jährige befand sich nach eigenen Angaben an einem Spielautomaten in einer Gaststätte in der Straße "Markt". Dort sprachen ihn gegen 20:30 Uhr zwei Männer an und fragten ihn nach Geld. Als er ihnen keines geben wollte, kam es zum Streit und Handgreiflichkeiten. Der Streit verlagerte sich nach draußen auf die Straße. Einer der beiden Männer nahm ihm einige Geldscheine, die er in der Hand hielt, weg. Anschließend flüchteten beide in Richtung Weststraße. Nun ermittelt die Polizei wegen Raub. Personenbeschreibung: 1. Person: männlich, etwa 1,70 m groß, etwa 50 Jahre alt, kurze schwarze Haare, dunkel gekleidet. 2. Person: männlich, kleiner als 1,75 m, etwa 50 Jahre alt, sportliche Statur, Glatze, hell gekleidet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

