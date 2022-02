Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: "Sicher! Dein Auto" - Online-Vortrag der Polizei Mittelhessen am 21.02.2022

Gießen (ots)

"Sicher! Dein Auto" - Online-Vortrag der Polizei Mittelhessen am 21.02.2022

Tagtäglich kommt es vor - Diebe schlagen die Scheiben geparkter Autos ein und bedienen sich im Fahrzeuginneren. Derzeit werden vermehrt solche Diebstähle aus Fahrzeugen in Mittelhessen festgestellt. Während das Diebesgut oft gering ist, sind der Schaden am Auto und der Ärger rund um die Reparatur oft deutlich größer.

"Warum ausgerechnet mein Auto?" fragen sich oft die Betroffenen. Manchmal ist dies Zufall, oft aber haben die Täter etwas an / in Ihrem PKW entdeckt, was Sie zur spontanen Auswahl Ihres Fahrzeuges veranlasst hat. Die Kriminalpolizeilichen Berater können Ihnen Tipps und Hinweise aus dem Erfahrungsschatz der Polizei liefern, wie Sie die Chancen erhöhen, dass Diebe Ihr Auto nicht als lohnenswertes Tatobjekt sehen.

Am Montag, den 21. Februar 2022, um 17 Uhr startet der kostenlose Online-Vortrag zum Thema "Sicher! Dein Auto".

Sie benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät und die Polizei eine kurze Anmeldung von Ihnen. Ein Klick auf den Link oder das Einloggen über den beigefügten QR-Code genügen: https://next.edudip.com/de/webinar/sicher-dein-auto/1788322

Damit Ihr Auto, insbesondere, wenn Sie Keyless-Go-Systeme nutzen, nicht im Ganzen geklaut wird, haben die Berater auch dazu Informationen für Sie parat.

Klicken Sie einfach rein!

Das Präventionsteam Ihrer Polizei Mittelhessen

