Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wallhausen, Lkr. Konstanz) Kanalarbeiten lösen Großeinsatz der Rettungskräfte aus (19.05.2022)

Wallhausen (ots)

Aufgrund von Kanalarbeiten im Bereich des Burghofwegs ist am Donnerstagnachmittag ein Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst worden. Gegen 16 Uhr teilten die Stadtwerke der Feuerwehr mit, dass es auf dem Burghofweg zu einem Erdrutsch kam, bei dem vermutlich Personen verschüttet wurden. In der Folge rückte eine Vielzahl Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an den Burghof aus. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls auf Anflug. Vor Ort konnte dann jedoch zeitnah Entwarnung gegeben werden. Es stellte sich heraus, dass sich Erdmassen aufgrund von Kanalarbeiten in Bewegung setzten und einen Hangrutsch verursachten, es wurde jedoch niemand verschüttet, oder kam zu Schaden, so dass die Rettungskräfte glücklicherweise nicht benötigt wurden.

