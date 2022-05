Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall tödlich verletzt (19.05.2022)

Singen (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es auf der Kreuzung der Hombergerstraße und der Münchriedstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Rollerfahrer tödlich verletzt worden ist. Gegen 11.15 Uhr fuhr ein 27-jähriger mit einem Yamaha Roller auf der Hombergerstraße in Richtung Hilzingen. Auf der Kreuzung zur Münchriedstraße hielt der junge Mann zunächst an der roten Ampel an, da er nach links in Richtung Rielasingen abbiegen wollte. Als die Ampel auf Grün schaltete bog der 27-Jährige nach links ab und stieß mit einem auf der Hombergerstraße entgegenkommenden in Richtung Singen fahrenden Citroen C3 eines 51-jährigen Mannes zusammen. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich so schwer, dass er wenig später in einem Krankenhaus verstarb.

