Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Zwei leicht verletzte Personen und zweimal Totalschaden bei Unfall auf dem Betriebsgelände einer Autowerkstatt (19.05.2022)

Singen (ots)

Ein kurioser Unfall hat sich am Donnerstagmorgen auf dem Betriebsgelände einer Autowerkstatt in der Werner-von-Siemens-Straße ereignet. Ein 40 Jahre alter Mann brachte seinen Mercedes der C-Klasse in die Werkstatt. Auf dem Parkplatz vor der Werkstatthalle griff der 40-Jährige durch das offene Fenster um die Zündung einzuschalten. Dabei startete er jedoch versehentlich den Motor des Wagens. Der setzte sich aufgrund eingelegten Ganges und nicht angezogener Handbremse selbstständig in Bewegung und fuhr geradewegs in die geöffnete Werkhalle. Der Versuch das "führerlose" Auto anzuhalten misslang, so dass der Mercedes zunächst das Hallentor streifte und dann mit einer Hebebühne kollidierte. Durch den Aufprall wurde ein bereits auf der hochgefahrenen Hebebühne stehender hochwertiger AMG Mercedes nach vorne geschoben und fiel mit der Front auf den Hallenboden. Der 40-Jährige und ein 49-jähriger Mitarbeiter erlitten Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Männer in eine Klinik. An beiden Autos entstand vermutlich Totalschaden in Höhe mehreren 10.000 Euro. Den Schaden an der Hebebühne und dem Rolltor schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro. Zur Bergung der beiden erheblich beschädigten Autos musste die Werkstatt Spezialdienste in Anspruch nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell