Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht

Berlingo mit NL-Kennzeichen flüchtig

Kleve-Donsbrüggen (ots)

Am Dienstag (22. Februar 2022) gegen 23.15 Uhr befuhr der bislang unbekannte Fahrer eines Citroen Berlingo mit niederländischen Kennzeichen die Kranenburger Straße (B 9) in Richtung Kleve. In Donsbrüggen überfuhr der Unbekannte eine Mittelinsel mit Querungshilfe und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Der Fahrer entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren. Er wird von Zeugen als 40-50 Jahre alt, 170 - 175 cm groß und mit kurzem Haar beschrieben. Die Front des Berlingo wurde durch die Kollision ebenfalls beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen, den Fahrzeugführer oder den beschädigten Wagen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 - 5040. (ms)

