POL-F: 220113 - 0043 Frankfurt-Nied: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen und in U-Haft - Nachtrag zur Meldung Nr. 0032

Frankfurt (ots)

(ne) Der Frankfurter Kriminalpolizei gelang im Nachgang des schadensträchtigen Wohnungsbrandes am Montagnachmittag in der Bolongarostraße (wir berichteten) die Festnahme eines 39-jährigen Tatverdächtigen.

Bei dem Feuer in dem 10-stöckigen Mehrfamilienhaus wurden fünf Personen leichtverletzt. Die gesamte Etage sowie darüber liegende Wohnungen sind durch das Feuer nahezu komplett zerstört worden und somit unbewohnbar. Der Schaden wird auf rund 700.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei leitete umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen ein und konnte am Dienstag (11. Januar 2022) einen 39 Jahre alten Mann in dem Haus festnehmen, der für diesen Brand dringend tatverdächtig ist. Eine Vorführung wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung beim Haftrichter am Folgetag endete mit der Anordnung der Untersuchungshaft gegen den 39-Jährigen. In dem Wohnhaus kam es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Bränden. Das zuständige Kommissariat für Branddelikte hat seit Mitte November letzten Jahres in mittlerweile insgesamt 19 Fällen entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Oftmals brannten "nur" Textilien, Müllsäcke oder andere Alltagsgegenstände. Ob der 39-Jährige für all diese Taten in Frage kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

