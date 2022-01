Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220112 - 0042 Frankfurt-Gallus: Rettungskräfte verbal angegangen

Frankfurt (ots)

(ne) Am Montagnachmittag (10. Januar 2022) ist die Besatzung eines Rettungswagens während ihres Einsatzes in der Poststraße von einem Mann verbal angegangen und beleidigt worden.

Gegen 16:20 Uhr waren die Sanitäter zu einem medizinischen Notfall bezüglich einer am Boden liegenden Person in die Poststraße gerufen worden. Schon beim Verlassen des Rettungswagens wurde einer der Sanitäter von einem 30-jährigen Mann verbal angegangen, welcher hinter dem RTW stand und nun nicht mehr mit seinem Auto durchkäme. Der Rettungswagen wurde zur Seite gefahren. Der 30-Jährige parkte daraufhin seinen Pkw und ging eilig mit seiner Beifahrerin in den Hauptbahnhof. Während der medizinischen Behandlung kehrte der 30-Jährige zurück und beleidigte die Rettungskräfte bzw. stellte sich während der laufenden Patientenversorgung dicht neben die Sanitäter und redete auf sie ein.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann schließlich zur Seite und kontrollierte ihn. Letztlich wurde der 30-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch die Revierbeamten vor Ort entlassen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen sowie Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell