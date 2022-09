Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Lüge bei Verkehrskontrolle fliegt auf

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr kontrollierten Polizeikräfte des Polizeireviers Schwetzingen einen 42-jährigen Mann in der Zähringerstraße, da dieser sein Smartphone während der Autofahrt benutzte. Der Porsche-Fahrer gab bei der Kontrolle an, seinen Geldbeutel vergessen zu haben. Als er seine Personalien angeben sollte, verstrickte er sich bei seinem angeblichen Wohnort in Widersprüche. Da der Fahrer auch noch bei der Nennung des Geburtsdatums Probleme hatte, stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Mann versucht hatte, die Daten seines Bruders anzugeben. Bei seiner Durchsuchung fiel der Schwindel schließlich gänzlich auf, denn die Einsatzkräfte fanden den Ausweis des Mannes. Ein Abgleich in den polizeilichen Systemen offenbarte den vermeintlichen Grund der Lüge: Der Mann hat seit mehreren Monaten eine Führerscheinsperre. Das Fahrzeug blieb somit an der Kontrollstelle stehen und der 42-Jährige muss mit einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell