Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus PKW

Im Tatzeitraum vom 15.09.2022/16:00 Uhr bis zum 16.09.2022/07:15 Uhr schlug en bislang unbekannter Täter die Scheibe eines PKW hinten links ein und entwendet in der Folge diverse Werkzeuge für den Garten- und Landschaftsbau aus dem PKW. Der betroffene PKW war im Werner-Eckart-Ring in 49661 Cloppenburg abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Südkreis - FEHLANZEIGE!

