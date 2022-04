POL-FR: St.Blasien: Schwerpunkt Motorrad - Überwachung des Fahrzeugverkehrs

Freiburg (ots) - Zu einem Brand eines Müllschuppens kam es am Freitag, 22.04.2022 gegen 15.10 Uhr an einem Hotel in der Hohe-Flum-Straße. In diesem befanden sich Müllbehältnisse des Hotels. Der Brand griff nicht auf die umliegenden Gebäude über und konnte durch die Feuerwehr Schopfheim gelöscht werden. Vermutlich wurde das Feuer vorsätzlich von Unbekannten ...

mehr