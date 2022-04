Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brennender Holzverschlag - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einem Brand eines Müllschuppens kam es am Freitag, 22.04.2022 gegen 15.10 Uhr an einem Hotel in der Hohe-Flum-Straße. In diesem befanden sich Müllbehältnisse des Hotels. Der Brand griff nicht auf die umliegenden Gebäude über und konnte durch die Feuerwehr Schopfheim gelöscht werden. Vermutlich wurde das Feuer vorsätzlich von Unbekannten gelegt. Am Holzverschlag und den im Innenraum befindlichen Gegenständen entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Die Feuerwehr Schopfheim war mit 4 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Hotels gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell