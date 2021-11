Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schrankenanlage beschädigt

Apolda (ots)

Der Eigentümer eines Grundstücks in der Ritterstraße in Apolda teilte der hiesigen Polizei am 28.11.2021, gegen 10:30 Uhr eine Sachbeschädigung mit. Unbekannte Täter hatten im Tatzeitraum 27.11.2021 bis 28.11.2021, 08:30 Uhr die Aluminiumsäule eines automatischen Schrankensystems aus der Verankerung gerissen, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro entstand. Es werden nunmehr Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell